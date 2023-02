Bonaccini; 'Chi esce sbaglia, l'avversario è la destra'

"Sono convinto che chi esca sbaglia, anzi dobbiamo chiamarne di nuovi. Dobbiamo far si che il Pd si rigeneri, che abbia una nuova classe dirigente e che metta in campo una proposta per costruire il centrosinistra".



Sono le parole di Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, pronunciate questa mattina fuori dall'aula dell'assemblea legislativa. Bonaccini ha detto di non aver ancora ricevuto una chiamata da parte di Elly Schlein, eletta neosegretaria del Pd alle primarie di domenica, ma "non ho dubbi che mi chiamerà molto presto".

Per quanto riguarda una possibile opposizione interna al partito, il presidente emiliano-romagnolo ha affermato che "la vera rivincita è nei confronti della destra. L'obiettivo - ha proseguito - è di costruire le condizioni per tornare a essere il primo partito alle prossime elezioni europee e vincere nei comuni".

Per Bonaccini, infine, è "doveroso dare una mano perché il partito ha sofferto troppo di divisioni e liti dentro la stessa famiglia. Ora tocca a lei tenere insieme il partito, io sono a disposizione non perché devo recitare una parte, ma perché è quello che si aspettano gli iscritti del Pd".