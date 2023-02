Salvini alla Schlein: 'Dire che il Pd sarà un problema per Governo non è il massimo"

"Esordire dicendo che il Pd sarà un problema per il Governo, visti i problemi che hanno gli italiani, non mi sembra il massimo". Lo ha detto a Venezia il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della cabina di regia su Milano Cortina 2026, commentando le prime dichiarazioni della neo segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Spero fosse la tensione - ha aggiunto - o il momento, o l'ora tarda, perché gli italiani pagano i politici per risolvere i problemi e non per crearli. Spero che riveda le sue posizioni, perché abbiamo bisogno di una opposizione determinata, ma non aggressiva o ideologica. Se i presupposti sono questi, secondo me si parte male".