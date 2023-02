Qatar: Giorgi esce dal carcere, ora ai domiciliari a Bruxelles

Francesco Giorgi, l'assistente parlamentare finito in carcere il 9 dicembre scorso nell'ambito del Qatargate insieme all'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri e alla compagna ed ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, ha lasciato il carcere di Saint-Gilles per fare rientro nella sua abitazione a Bruxelles, dove si trova ora ai domiciliari sottoposto al regime del braccialetto elettronico. Lo si apprende da fonti investigative.

Giovedì scorso la Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles aveva deliberato per la scarcerazione di Giorgi sotto sorveglianza elettronica. Una decisione alla quale la procura federale belga - in attesa di novità il prossimo 7 marzo sul destino del giudice istruttore Michael Claise, ricusato dall'altro eurodeputato in carcere Marc Tarabella e attualmente sospeso - non si è opposta.

Le pratiche per il trasferimento dell'indagato hanno tuttavia richiesto un'attesa di tre giorni a causa di alcune difficoltà tecniche legate al braccialetto elettronico, che questa mattina sono state risolte. Se non vi saranno ulteriori evoluzioni giudiziarie, un nuovo riesame delle misure cautelari nei confronti del braccio destro di Panzeri sarà messo in calendario ad aprile.