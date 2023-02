Meloni, auguri ai Vigili del Fuoco, al nostro fianco da 84 anni

"Auguri al corpo nazionale dei vigili del Fuoco al nostro fianco da 84 anni. A questi straordinari uomini e donne che con audacia, prodezza e generosità rischiano ogni giorno la loro vita per salvare quella altrui, il ringraziamento di una Nazione intera". Lo scrive la premier Giorgia Meloni su twitter.

"In scenari di emergenza anche internazionali come nei soccorsi quotidiani siete esempio di altissima professionalità e spirito di sacrificio". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un tweet nell'84/o anniversario dei Vigili del fuoco, definiti "un'eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo".

"Sono trascorsi 84 anni dall'istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Da allora la presenza capillare nei territori con i comandi provinciali e comunali garantisce un presidio indispensabile alle comunità e al Paese tutto. Componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione civile, i Vigili sono sempre al fianco dei cittadini e in prima linea nel soccorso alla popolazione negli scenari d'emergenza". Così il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

"La loro professionalità - osserva Curcio - è cresciuta nel tempo, intercettando i mutamenti dei territori e le esigenze tecnico-scientifiche per interventi sempre più efficaci e performanti. Resta invece immutato il loro valore, così come la gratitudine mia personale e di tutto il Sistema della Protezione civile per il contributo costante e generoso con cui operano le donne e gli uomini del Corpo. Al capo Dipartimento, prefetta Laura Lega, e a tutto il Corpo giungano oggi i più sinceri auguri da parte dell'intero Servizio nazionale della Protezione Civile".