Primarie in corso, si sceglie il leader del Pd tra Bonaccini e Schlein

Oggi si vota per scegliere il nuovo vertice del Partito Democratico tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Sul voto incombe l'incognita affluenza. I 5.550 seggi resteranno aperti dalle 8 alle 20 in tutta Italia. Voteranno fuorisede 12.735 iscritti alla piattaforma, i minori sono 1.617 mentre gli stranieri residenti in Italia sono 1.235.

Su richiesta del Commissario provinciale del PD di Siracusa, Sen. Antonio Nicita, oggi in tutta Italia durante le operazioni di voto ai gazebo per le primarie del partito, sarà osservato un minuto di silenzio, alle ore 12, per ricordare le morti sul lavoro a partire dall'ultima di ieri di Avola, dove un giovane operaio ha perso a vita in un cantiere edile.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha votato in mattinata al circolo del partito del suo paese, Campogalliano, alle porte di Modena. In serata, Bonaccini attenderà i risultati al quartier generale della Casa dei Popoli di Casalecchio di Reno (Bologna), la stessa scelta in occasione delle regionali del gennaio 2020.

"Speriamo che sia una grande festa di partecipazione, ci arrivano immagini di seggi in giro per l'Italia dove ci sono delle file da stamattina, anche in posti dove sta piovendo. In un momento in cui l'astensionismo ha toccato picchi altissimi sia alle politiche sia alle regionali la comunità democratica sta dando una grande prova di partecipazione e di democrazia". Lo ha detto Elly Schlein che attorno alle 11 a votato nel seggio di via Mentana, nel centro di Bologna.

"I gazebo sono aperti. Buon voto a tutti. Orgogliosi di una comunità che decide del proprio futuro con democrazia e partecipazione". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, nel giorno delle primarie.