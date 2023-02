Schlein: se vinco le primarie del Pd mi tingo i capelli di rosso

"Se vinco le primarie Pd mi tingo una ciocca di capelli di rosso, in diretta con voi, dopo esser andata a San Luca a piedi". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata alle primarie Pd Elly Schlein, intervistata da Giorgio Lauro. Sui votanti attesi ai gazebo, risponde: "Speriamo di arrivare sopra al milioni di partecipanti". Sul pronostico, invece, dice: "secondo me vinciamo noi non dico quanto perché sono scaramantica",

Se andiamo più d'accordo io e Bonaccini o Fedez e sua moglie? "In questo momento secondo me io e Bonaccini, ho questa impressione ma su Fedez e Ferragni, non ho approfondito, magari sono solo indiscrezioni della stampa". Lo ha dichiarato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata alle primarie Pd Elly Schlein, intervistata da Giorgio Lauro. A proposito di Sanremo: cosa ne pensa del bacio tra lo stesso Fedez e Rosa Chemical? "L'ho visto e mi è piaciuto. Ce ne sono stati anche altri, io sono sempre per la libertà. La politica si occupi delle bollette e dell'alzare i salari - ha aggiunto Schlein - anziché censurare le performance sul palco dell'Ariston".

Cospito, RdC, autonomia differenziata, Ius Soli, Bossi-Fini? "La differenza più sostanziale è che io queste cose le ho sempre dette, anche prima". Lo ha detto Elly Schlein ospite a "Un giorno da pecora" su Radio 1, rispondendo all'intervistatore che chiedeva quale fosse la differenza tra la candidata alla segreteria Pd e il suo sfidante Stefano Bonaccini. Alla domanda "è lui che è venuto sulle sue posizioni?", Schlein ha risposto: "bhe sono contenta, lo trovo uno sviluppo positivo". Tornando sulla questione delle differenze nel corso dell'intervista, ha aggiunto: "ce ne sono tante di differenze, nel partito vorrei una leadership femminista. Il cambiamento non va annunciato ma va praticato, abbiamo messo il 70% di donne capolista".