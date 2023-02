Schlein, non interessata ai ticket costruiti a tavolino

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Confermo. Non mi interessano i ticket a tavolino. Io corro per vincere. Mi auguro che tutti vogliano collaborare, ma occorre tornare a una direzione chiara.

Ora domenica alle primarie chiediamo di sostenerci per cambiare profondamente la direzione del Pd". Lo ha detto ad Agorà su Rai3 Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, rispondendo a chi le ha chiesto se conferma che non accetterebbe di fare la vice di Bonaccini in caso di successo di quest'ultimo alle primarie.

"Credo che il giorno dopo, sperando di vincere, tutti saremo chiamati a lavorare insieme e costruire, insieme alle altre opposizioni, una alternativa a questa destra per vincere le prossime elezioni. Dovremo lavorare insieme con tutti i candidati, anche con Gianni Cuperlo e Paola De Micheli che hanno dato un contributo di idee. A differenze di altri non tiro nessuno per la giacca e corro perché le donne non siano condannate ad essere vice di qualcuno. Io mi sono candidata anche per dire che noi possiamo essere protagoniste". (ANSA).