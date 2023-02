Rocca, da Meloni grande fiducia, ho carta bianca

"C'è grande fiducia da parte di Meloni nei miei confronti e ho 'carta bianca'. Un incontro cordiale. È stata una bella occasione dove mi ha fatto l'in bocca al lupo". Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al termine dell'incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.



"Con Meloni ho parlato delle priorità". E per il Lazio "la priorità è la sanità. Nei pronto soccorso ci sono scene da campi di battaglia, che io ho visto in altre situazioni", ha detto il neo presidente della Regione Lazio. "Non avrò pace - ha aggiunto Rocca - finché non terminerà il caos nei pronto soccorso perché questa è una cosa che mi umilia come cittadino".