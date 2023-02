Picierno,parole Zelensky su Berlusconi sono bagno realtà

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Tutto il mondo libero e le democrazie occidentali si sono mobilitate per sostenere uno Stato sovrano aggredito e invaso. Come ha ricordato Biden nella sua visita, in gioco ci sono le regole basilari internazionali e l'ordine mondiale. Il dato di realtà è che il mondo libero si schiera contro le autocrazie. Per questo le parole di Zelensky su Berlusconi sono suonate come un sano bagno di realtà. In Europa, infatti, abbiamo guardato con orrore e sgomento alle parole di Berlusconi, che ha creato un imbarazzo gravissimo al nostro Paese". Lo ha detto Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, nel corso della trasmissione 'L'aria che tira' su La7 (ANSA).