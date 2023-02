Molteni, dl Ong pone regole, chi è in difficoltà va salvato

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "E' stato definito decreto non umanitario, ma non vuole criminalizzare nessuno, vuole solo regolarizzare l'attività di soccorso in mare rispetto alla quale si pongono regole". Così in Aula al Senato il sottosegretario Nicola Molteni interviene in sede di replica sul provvedimento per le Ong.

"Queste decreto - prosegue Molteni - pone regole di condotta in conformità alle regole del diritto del mare, chiunque è in difficoltà nel mare va salvato, questo è un diritto sacrosanto.

In mare non si fa morire nessuno". (ANSA).