FdI: Sull'Ucraina non possono esserci ambiguità

"La posizione di Fratelli d'Italia sarà in linea con quella che il governo propone. Noi riteniamo che non ci possono essere delle ambiguità. Il Parlamento ovviamente ha il dovere di esprimersi. Il governo ha il dovere di indicare la linea". Così il capogruppo di Fratelli d'italia, Tommaso Foti uscendo dell'ambasciata ucraina a Roma dopo l'incontro con l'ambasciatore, e parlando a nome di una piccola delegazione del suo partito.

Sul prossimo pacchetto militare da inviare in Ucraina, "vediamo prima le armi. Tutti parliamo e facciamo processi senza sapere qual è il capo di accusa. Ci sono delle armi che sono difensive. Abbiamo sempre detto che le armi difensive servono all'Ucraina per impedire la sua distruzione o per impedire un risultato della guerra che nessuno si auspica, e quindi le armi difensive dovranno essere valutate nell'invio e approvate quando sottoposte all'invio medesimo". Così il capogruppo di Fratelli d'italia, Tommaso Foti uscendo dell'ambasciata ucraina a Roma e rispondendo sui distinguo espressi dalla Lega sul prossimo invio di armi.