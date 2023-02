Dl Ong in Aula senza relatore, ipotesi fiducia

Il dl Ong arriva in Aula al Senato senza relatore. La commissione Affari costituzionali infatti non ha concluso i lavori e non sono stati votati i 164 emendamenti presentati e nemmeno i 15 Ordini del giorno. Il tempo però stringe, il provvedimento infatti è in scadenza il 3 marzo, quindi il governo è orientato a porre la fiducia.

Intanto in Aula il senatore del Pd, Dario Parrini, ha illustrato la pregiudiziale di costituzionalità che verrà messa ai voti e subito dopo inizierà la discussione generale.