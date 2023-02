Al via il lavoro del Giurì d'onore sul caso Cospito

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Ha preso il via alla Camera il lavoro del Giurì d'onore sul caso delle dichiarazioni del deputato di FdI Giovanni Donzelli contro i parlamentari Dem Debora Serracchiani, Andrea Orlando, Walter Verini e Silvio Lai che erano andati a visitare l'anarchico Alfredo Cospito in carcere a Sassari. La prima ad essere ascoltata, nella biblioteca del presidente, è stata la capogruppo del Pd a Montecitorio, Serracchiani. "Mi aspetto che si faccia chiarezza sulle dichiarazioni che hanno portato a questo Giurì", ha detto Serracchiani al termine della sua audizione non entrando però nello specifico di quanto detto di fronte al Giurì: "si tratta di atti riservati e io rispetto sempre la riservatezza". Anche il presidente del Giurì, Sergio Costa (M5s) ha sottolineato di voler rispettare la riservatezza degli atti. E per quanto riguarda la relazione conclusiva non si è sbilanciato dicendo che non sarà "senz'altro prima della prossima settimana".

(ANSA).