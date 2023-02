Renzi: "Censurare Dahl è da talebani, si minaccia la libertà"

"Censurare Dahl non significa difendere i diritti delle minoranze ma negare la letteratura. Cancellare la cultura significa fare come i Talebani che distruggono le statue di Budda: non si difendono i diritti, si minaccia la libertà. È possibile un dibattito civile su questi temi?". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi in riferimento la polemica innescata dalle 'correzioni' imposte in nome del politicamente corretto ai libri di Roald Dahl.

"Ha ragione Michele Serra: giù le mani da Roald Dahl. Le censure, ancor più quelle retroattive, sono illiberali, negano quel rispetto delle differenze che vorrebbero affermare". Lo scrive la senatrice Cecilia D'Elia, capogruppo del Pd nella Commissione Istruzione.