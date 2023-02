Ok dal Senato al ddl sull'omicidio nautico,passa alla Camera

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - L'Aula del Senato approva con 140 voti favorevoli e tre astenuti, il disegno di legge che introduce il reato di omicidio nautico e di lesioni personali nel codice penale, prevedendo la stessa disciplina dell'omicidio stradale. Il provvedimento era stato gia' approvato dall'Aula di palazzo Madama il 23 febbraio 2022, ma era rimasto al palo per la fine della legislatura, ora dopo il primo via libera passa all'esame della Camera per l'ok definitivo. (ANSA).