Milleproroghe in Aula alla Camera alle 15, attesa la fiducia

Il decreto milleproroghe approda in Aula alla Camera alle 15 per la discussione generale. Il provvedimento è stato chiuso ieri in tarda serata dalle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera senza modifiche e con l'ok al mandato ai relatori, Roberto Pella e Alessandro Urzì. Respinti i circa 230 emendamenti delle opposizioni.



Alle 13.30 è previsto, sempre in Aula, il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità al provvedimento. Attesa nel pomeriggio la richiesta di fiducia preannunciata nei giorni scorsi dal governo. Il decreto scade il 27 febbraio.