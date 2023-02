Guardia speciale per Biden a Varsavia, è il pastore olandese Dakota

Guardia del corpo speciale per Joe Biden oggi a Varsavia, dopo la visita a sorpresa di ieri a Kiev: insieme con il suo staff, è volato in Polonia anche Dakota, il pastore olandese in servizio per la sicurezza del presidente degli Stati Uniti.

Una foto del cane è stata postata su Twitter da Marek Wałkuski, corrispondente della radio polacca alla Casa Bianca: "Questo è Dakota, un pastore olandese che presta servizio nell'esercito degli Stati Uniti nelle truppe K9. È volato a Varsavia per proteggere la visita del presidente. Il suo tutore militare mi ha detto che Dakota ha radici polacche", ha scritto Wałkuski.

I pastori olandesi erano originariamente destinati ad accompagnare le greggi di pecore, quindi hanno un forte istinto territoriale, sono cani intelligenti ed energici, ma richiedono anche molto esercizio fisico. Secondo gli esperti, i pastori olandesi ben addestrati possono essere usati anche come cani da ricerca e da guardia. Possono cercare droghe e bombe negli aeroporti o lavorare in aree disastrate e valanghe alla ricerca di persone.

Biden ha sempre amato i cani, da quando è stato eletto presidente suoi cani Pilot e Champ passano molto tempo nello Studio Ovale.