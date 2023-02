FdI, ostruzionismo opposizione non ferma lavoro Delmastro

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Nel momento in cui il presidente Meloni è a Kiev a rappresentare la vicinanza al popolo ucraino non solo da parte della maggioranza che sostiene il Parlamento italiano ma di tutta la Nazione, il Pd non trova di meglio da fare che continuare a portare avanti la propria gara congressuale e, con i 5 Stelle, ad attaccare il governo.

L'asserita superiorità morale della sinistra, cozza contro gli atteggiamenti politicamente irresponsabili adottati e che oltraggiano le Istituzioni. Il sottosegretario Andrea Delmastro è nel pieno delle sue funzioni di governo e le eserciterà fino in fondo. Non saranno le posizioni ostruzionistiche delle opposizioni a farlo desistere dal proprio lavoro istituzionale".

Lo dichiarano i presidenti dei gruppi di Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti e Lucio Malan. (ANSA).