Cuperlo scherza, non mi sono votato, ma non ho perso per quello

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Era giusto farlo, non ero convinto delle altre candidature, della discussione che si stava facendo, che si stava rimuovendo la causa della sconfitta. Era il caso di affrontare una discussione sincera e anche aspra". Lo ha detto il deputato e candidato alla segreteria Pd, Gianni Cuperlo, a Un giorno da pecora, su Radio Rai Uno. "Non mi sono votato, per ragioni di principio, ho votato scheda bianca. Ero anche abbastanza convinto che non avrei perso per un voto soltanto".

