Avs presenta proposta di legge sul congedo mestruale

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Fino a due giorni di congedo mestruale scolastico per le studentesse che soffrono di dismenorrea. Stesso periodo massimo di congedo lavorativo per le donne che soffrono di mestruazioni dolorose. E poi la distribuzione gratuita dei contraccettivi ormonali nelle farmacie.

È quanto contiene la proposta di legge dell'Alleanza Verdi e Sinistra, a prima firma della deputata Elisabetta Piccolotti, depositata oggi agli uffici della Camera. Alla proposta ha aderito all'unanimità tutto il gruppo parlamentare. Nella conferenza stampa di presentazione, insieme alla prima firmataria, sono intervenute le deputate Luana Zanella, capogruppo, Francesca Ghirra e Eleonora Evi.

"Lanciamo una sfida alle donne dell'opposizione - ha dichiarato la deputata Piccolotti - se vogliono condividere con noi questo testo, ma anche a Giorgia Meloni, da cui abbiamo visto solo la cancellazione di opzione donna. Ci chiediamo se la presidente non ritenga che sia il caso di fare qualche misura che possa riconoscere più diritti alle donne". (ANSA).