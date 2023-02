Meloni, il superbonus è costato 2.000 euro a ogni italiano

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "A ogni italiano il superbonus è costato 2.000 euro. Quando spende lo Stato, non è nulla gratis".

Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un video della sua rubrica 'Appunti di Giorgia' ha riepilogato una serie di cifre relative all'agevolazione fiscale, alla vigilia del confronto a Palazzo Chigi fra il governo e le categorie interessate.

"Il costo totale" dei crediti del superbonus "attualmente è di 105 miliardi di euro", ha sottolineato, e "ci sono state moltissime truffe, circa 9 miliardi di euro di truffe". "Se lasciassimo il superbonus così com'è non avremmo i soldi per fare la finanziaria", l'avvertimento della premier: "Ora dobbiamo cercare soluzioni per evitare il tracollo di migliaia di aziende. Ora dobbiamo difendere bilancio pubblico". In quest'ottica ha inquadrato la convocazione alle associazioni, "per chiedere come possiamo aiutarle e per mettere tutto su un binario sensato". (ANSA).