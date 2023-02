Conte, superbonus è "decreto vergogna", lo contrasteremo

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "E' un decreto vergogna. Fdi, Lega e Fi avevano assunto impegni precisi in campagna elettorale per sostenere il superbonus e i bonus edilizi; hanno aspettato che si votasse e il giorno dopo hanno voltato le spalle a famiglie e imprese". Lo ha detto il leader di M5s Giuseppe Conte intervistato dal Tg3.

Commentando l'affermazione di Giorgetti, secondo cui la misura era "scellerata", Conte ha replicato: "Scellerato è venir meno agli impegni presi in campagna elettorale. Il superbonus ha creato 900mila posti di lavoro, a tagliato un milione di tonnellate di CO2, ha dato ritorno alle Casse Stato per il 70%".

"Noi siamo sempre stati disponibili per correttivi e disincagliare i crediti. Saremo a fianco di tutte le associazioni imprenditoriali, delle famiglie, per contrastare questo decreto vergogna". (ANSA).