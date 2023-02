Conte, promesse elettorali rimangiate una dopo altra

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Le promesse della campagna elettorale rimangiate una dopo l'altra. Incoerenza e pavidità, a danno di famiglie e imprese". Lo scrive su Facebook il leader M5s Giuseppe Conte postando un tweet di Giorgia Meloni del 17 settembre 2022 (una settimana prima del voto delle elezioni politiche) in cui la leader di Fdi scriveva: "Pronti a tutelare i diritti del superbonus e a migliorare le agevolazioni edilizie. Sempre dalla parte delle imprese e dei cittadini onesti che si danno da fare per far crescere e migliorare l'Italia". (ANSA).