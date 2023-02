Ucraina: Tajani, attacchi russi sui civili inaccettabili

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - L'ennesima pioggia di bombe in Ucraina da parte dei russi è "inaccettabile. Attaccare i civili significa voler colpire un popolo più che un governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento alla Farnesina.

"Ecco perché continueremo a sostenere l'Ucraina e crediamo che si debba raggiungere una pace che non può significare la resa dell'Ucraina", ma deve essere ottenuta nel "rispetto del diritto internazionale", ha aggiunto.

Per favorire una de-escalation, ha aggiunto Tajani, si potrebbe cominciare con il "rafforzamento dei corridoi verdi per far arrivare i cereali ai popoli africani che ne hanno più bisogno", oppure "creare una zona franca intorno alla centrale di Zaporizhzhia". (ANSA).