Speranzon: "la legge trans spagnola è una aberrazione, mai con FdI al governo"

"Nonostante qualcuno a sinistra provi goffamente a negarlo, l'ideologia gender esiste ed è sempre più pervasiva. Lo dimostra quanto avvenuto in Spagna, dove è stata approvata la cosiddetta 'legge trans', che consente ai maggiori di 16 anni di cambiare sesso sulla propria carta d'identità semplicemente attraverso una dichiarazione scritta, senza bisogno di presentare relazioni mediche o psicologiche o un periodo di due anni di trattamento ormonale. Dunque d'ora in poi, nel Paese iberico, un giovane di 16 anni, che giustamente non è considerato maturo nemmeno per acquistare una birra al supermercato, potrà tuttavia cambiare sesso sui documenti a seconda della propria percezione personale. Possiamo garantire che qui da noi, finché sarà al governo Fratelli d'Italia, simili aberrazioni non troveranno mai casa e, anzi, saranno strenuamente combattute".

Lo dichiara Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d'Italia.