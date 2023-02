Matthew McConaughey prepara corsa alla Casa Bianca nel 2028

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - L'attore premio Oscar Matthew McConaughey si starebbe preparando alla corsa per la Casa Bianca nel 2028. Alcune fonti rivelano ai media Usa che il 53enne ha già messo insieme una squadra per gestire le finanze e la strategia per una candidatura fra sei anni. McConaughey aveva pensato all'idea di correre per la carica di governatore nel nativo Texas nel 2021, ma ha deciso di ispirarsi a Donald Trump e ora ha deciso di puntare al massimo.

La moglie, pero', stando alle fonti, non è d'accordo, e ha paura che il loro matrimonio ne soffra. "Camila ha convinto Matthew ad allontanarsi dalla recitazione in modo che potesse essere un padre più presente, e ora teme che la candidatura alla presidenza lo consumerà e rischi di fare a pezzi la loro famiglia", ha spiegato una fonte. McConaughey non recita in un film dal 2019 e negli ultimi anni si è concentrato sulla crescita dei figli Levi, 14 anni, Vida, 13 e Livingston, 10.

L'attore parla di politica da anni, ma recentemente è sembrato più coinvolto. Le fonti non hanno chiarito con quale partito scenderebbe in campo, o se punta a correre da indipendente.

(ANSA).