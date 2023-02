'L'ora di Costituzione', diretta dal Senato

La presentazione del progetto "L'ora di Costituzione", su iniziativa del senatore Alberto Balboni

"Al fine di sostenere l'alto compito che si assegna alla scuola italiana prevedendo che sia posta la conoscenza della Costituzione italiana a fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica" il senatore Alberto Balboni - presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione - ha avviato il progetto "L'ora di Costituzione".



L'iniziativa, si legge in una nota, si rivolge agli studenti delle scuole medie e superiori e prevede di dedicare un appuntamento mensile, da tenersi in Senato, con la partecipazione di costituzionalisti e delle più alte cariche istituzionali, "per approfondire i contenuti più rilevanti della Costituzione, con l'auspicio di avviare un percorso virtuoso per rendere pienamente consapevoli le giovani generazioni del valore fondamentale della Costituzione e di promuovere sempre più quel 'patriottismo della Costituzione' indispensabile per garantire la coesione nazionale e l'adesione collettiva ai valori fondamentali su cui si fonda la Repubblica.



L'appuntamento, per la presentazione dell'iniziativa, è per oggi alle 11 presso la Sala "Caduti di Nassirya" di Palazzo Madama. La conferenza stampa si aprirà con un saluto del presidente del Senato, Ignazio La Russa e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.