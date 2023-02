'L'ora di Costituzione', ciclo lezioni per studenti, al via dal 23 febbraio

'L'ora di Costituzione', un ciclo di lezioni per gli studenti, al via dal 23 febbraio. La presentazione dell'iniziativa, con il presidente del Senato La Russa: 'Conoscenza della Carta irrinunciabile a coesione del Paese' e il ministro dell'Istruzione Valditara: 'Dalla Costituzione educazione alla cittadinanza'

"L'impegno di tutti credo sia la migliore dimostrazione del valore di un progetto che sono orgoglioso sia nato in Senato e che condivido e sostengo con entusiasmo sin dalla prima ora, nella convinzione che lo studio e la conoscenza della Costituzione, dei diritti che essa sancisce così come dei doveri che la stessa impone, sia condizione irrinunciabile per costruire solide fondamenta identitarie e un autentico spirito di coesione nazionale". Così il presidente del Senato, Ignazio la Russa, nel messaggio inviato agli organizzatori del progetto "L'ora di Costituzione", ciclo di lezioni sulla Costituzione che si terranno al Senato dal 23 febbraio con vari costituzionalisti e alla presenza degli studenti di alcune scuole medie e superiori selezionate ad hoc. Il presidente ha poi rimarcato l'auspicio che l'iniziativa "possa tradursi anche in un'opportunità per offrire ai nostri giovani un prezioso percorso di crescita umana e personale come cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Cittadini che hanno davvero a cuore i valori della legalità, della partecipazione, della solidarietà e del confronto democratico e che credono in quella ricchezza di principi etici, sociali e culturali, oltre che giuridici, che la Costituzione ci chiede di difendere, promuovere, divulgare e, soprattutto, tramandare alle generazioni di oggi e a quelle di domani".



"Il senso di questa iniziativa è far conoscere ai ragazzi il significato, l'esperienza e la portata della nostra Costituzione e soprattutto dell'educazione alla cittadinanza perché non si può essere cittadini consapevoli se non si conoscono i principi fondamentali e lo spirito della nostra Carta costituzionale". L'ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara illustrando al Senato, l'iniziativa sostenuta da Palazzo Madama e intitolata 'L'ora della Costituzione', che consiste in un ciclo di lezioni mensili sulla Carta costituzionale riservate agli studenti delle scuole medie e superiori. Il ministro ha aggiunto: "Voglio riassumere in una parola: la centralità della persona rispetto allo Stato. Capire che lo Stato è in funzione della persona è un messaggio di un'importanza fondamentale". Gli incontri si terranno alle 10.30 nella sala Koch o nella sala Capitolare del Senato e cominceranno il 23 febbraio con la lezione tenuta dal presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato sui principi fondamentali della Carta (dall'articolo 1 al 12). Seguirà, il 23 marzo, l'approfondimento con l'ex presidente del Senato, Marcello Pera, dedicato ai diritti e doveri dei cittadini (dall'articolo 13 al 28); il 20 aprile con il vicepresidente della Corte costituzionale, Nicolò Zanon e centrato sui rapporti etico-sociali (dall'articolo 29 al 47) mentre il 18 maggio sarà Luciano Violante, ex presidente della Camera a discutere dei rapporti politici, previsti dalla Costituzione negli articoli che vanno dal 48 al 54. Dopo la pausa estiva, le lezioni riprenderanno a settembre e saranno dedicate alla seconda parte della Costituzione



A lezione di Costituzione, una al mese, per molti studenti presenti nel palazzo del Senato e altri collegati in streaming. Obiettivo, diventare "influencer" della Costituzione. E' l'iniziativa sostenuta dal Senato e intitolata 'L'ora della Costituzione' che prevede un ciclo di incontri con costituzionalisti che illustreranno i principali articoli della Costituzione agli studenti. I contenuti saranno diffusi anche attraverso il sito dell'Ansa. L'idea del ciclo di approfondimenti è stata di Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. "Ne ho parlato con il presidente La Russa che mi ha incoraggiato ad andare avanti - ha spiegato nella presentazione alla stampa nella sala Nassyria del Senato - e poi con l'amico e oggi ministro Giuseppe Valditara. Sono partito dalla legge approvata nel 2019 che prevede lo studio dell'educazione civica e della Costituzione, ma poi nelle nostre scuole della Costituzione se ne parla poco. Quindi l'idea di questa iniziativa è far conoscere a fondo la nostra Carta".