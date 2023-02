Tajani, puntiamo a valorizzare il turismo dei piccoli centri

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Puntiamo alla crescita del turismo nel nostro Paese non guardando soltanto alle grandi città ma anche ai piccoli centri". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla presentazione del progetto del Pnrr Turismo delle Radici. Che si rivolge ai "tanti italiani nel mondo" che "vogliamo scoprire dove vivevano i loro antenati". Per Tajani è un "messaggio di italianità ma anche di crescita turistica".

Inoltre, "gli italiani che verranno a visitare i luoghi di origine saranno degli ambasciatori per promuovere l'Italia" anche nei Paesi in cui vivono adesso.

Tajani ha sottolineato che "per portare a casa il miglior risultato possibile abbiamo bisogno di un gioco di squadra. Per questo abbiamo chiesto ai colleghi ministri di darci una mano, ma anche ai sindaci dei piccoli comuni del nostro Paese. Per mettere a sistema questo progetto del ministero degli Esteri che deve puntare alla riscoperta culturale del nostro Paese", ha sottolineato. (ANSA).