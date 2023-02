Camera, question time su Ucraina, balneari e assegno unico

In corso il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio.

LA DIRETTA





Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a una interrogazione sulla posizione del ministro in relazione al conflitto tra Russia e Ucraina, alla luce di recenti dichiarazioni del senatore Silvio Berlusconi (Silvestri - M5S).

La ministra del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, risponde a una interrogazione sulle concessioni demaniali marittime, anche con riferimento alla relativa competenza nell'ambito della compagine governativa (Gnassi - PD-IDP).

La ministra per la famiglia, la natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, risponde a interrogazioni sull'erogazione della maggiorazione dell'assegno unico e universale anche ai nuclei familiari monogenitoriali (Molinari - Lega); sulle iniziative volte al rilancio delle adozioni internazionali (Bicchielli - NM(N-C-U-I)-M); sui tempi di adozione dei decreti attuativi del cosiddetto Family Act, con particolare riferimento alle misure di sostegno all'educazione dei figli, e iniziative per rifinanziare le attività educative e i centri estivi promossi dai comuni (Gadda - Azione-IV-RE); sulle iniziative per il contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica (Polidori - Fi-PPE); sulle iniziative per il contrasto al fenomeno della denatalità, con particolare riferimento a misure di sostegno alle famiglie e al potenziamento della rete dei servizi per l'infanzia (Foti - FDI).

La ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, risponde a una interrogazione sul disegno di legge in materia di autonomia differenziata recentemente approvato in Consiglio dei ministri (Borrelli - AVS).