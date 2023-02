Borghi (Pd), disponibili a lavorare con il Terzo polo

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Se il terzo polo prende atto che è velleitaria una operazione che vuol rompere un bipolarismo che è indotto sia dalle leggi elettorali sia dalla collocazione degli elettori e prende atto che la sua collocazione è nell'alveo del centrosinistra, noi siamo pronti a lavorare per costruire le ragioni di un percorso unico". Lo ha detto il senatore e responsabile sicurezza Pd, Enrico Borghi, aSkyTg24. "Operazioni politiche per dare dei cambi a situazioni strutturate non si fanno in due mesi, bisogna lavorare in maniera carsica, costante e diuturna". (ANSA).