Sul decreto Ong la Camera conferma la fiducia al governo, 202 sì

ROMA, 14 FEB - La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge Ong con 202 voti a favore, 136 contrari e quattro astenuti.

Il decreto, che verrà approvato domani e deve passare al Senato, intende regolamentare l'azione delle navi delle ONG nel Mediterraneo, con il duplice obiettivo, da una parte, di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e, dall'altra, l'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Introduce nuove regole per il salvataggio dei migranti in mare operato dalle navi delle organizzazioni non governative modificando alcuni commi del cosiddetto decreto Lamorgese e regolando la questione dei salvataggi multipli.