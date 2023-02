Bonaccini, Calenda e M5s non potranno vincere senza il Pd

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Abbiamo perso nettamente, ma Calenda come i 5 Stelle devono porsi il problema che, perdendo come o peggio del Pd, senza il Pd non potranno mai vincere le elezioni in questo Paese". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla guida del Pd Stefano Bonaccini a Tagadà, su la 7. (ANSA).