Regionali: Salvini,vittoria, grazie Lombardia, grazie Lazio

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio". Lo scrive sui social Matteo Salvini commentando i primo exit poll. Il leader della Lega si trova presso la sede del partito a Milano in via Bellerio dove attenderà lo spoglio delle elezioni regionali. A via Bellerio ci sono anche, tra gli altri, il ministro agli Affari regionali e Autonomie Roberto Calderoli e il governatore lombardo Attilio Fontana. (ANSA).