Regionali Lombardia: Majorino piace ai giovani, Fontana ai più maturi

Il governatore uscente della Regione Lombardia e ricandidato per il centrodestra, Attilio Fontana, è in via Bellerio nella sede della Lega dove i vertici del partito sono riuniti per attendere lo spoglio elettorale. Anche il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nella sede del partito a Milano in via Bellerio. Il vice premier attenderà qui lo spoglio delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio. In via Bellerio c'è anche, tra gli altri, il ministro agli Affari regionali e Autonomie Roberto Calderoli.

Il candidato del centrosinistra e del M5S alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, è atteso nelle prossime ore al suo comitato elettorale, allestito presso l'Ostello bello grande di via Lepetit, vicino alla stazione Centrale di Milano. Al momento il candidato sta seguendo lo spoglio da casa, insieme alla famiglia. Alla sede del comitato, intanto, sono arrivati anche la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani, gli assessori comunali al Welfare e ai Servizi civici Lamberto Bertolè e Gaia Romani, oltre al consigliere regionale uscente e ricandidato del Pd Pietro Bussolati.

"Non commentiamo gli exit poll, ma parleremo davanti a dati reali e proiezioni. Vi è però un dato reale che è acquisito, ed è l'astensione angosciante che preoccupa e obbliga tutti e tutte a una profonda riflessione", ha detto Edoardo Caprino, portavoce del candidato presidente Pierfrancesco Majorino, a nome del comitato elettorale commentando la bassa affluenza alle urne. "Alle scorse regionali del 2018 il centrosinistra perse di 20 punti percentuali e sempre di 20 punti - ha ricordato - è stato il distacco è stato tra centrodestra e centrosinistra in Lombardia alle ultime elezioni nazionali".

Majorino piace ai giovani, Fontana ai più maturi

Dati del Consorzio Opinio Rai

Per quanto riguarda le fasce d'età, Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra in Lombardia, è stato scelto tra i più giovani, nella fascia 18-34 anni è stato votato infatti dal 41,2% degli elettori, mentre Attilio Fontana ha carpito maggiormente il favore degli over 35enni ed anche degli ultra 55enni. E' quanto emerge nell'ambito degli Exit Poll del Consorzio Opinio Rai.