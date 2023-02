Regionali Lazio, Rocca il più votato in tutte le fasce d'età

In attesa del risultato definitivo al comitato del candidato del centrodestra Francesco Rocca, FdI è già in campo. Ancora si attendono alcuni esponenti della coalizione del centrodestra. "Se il risultato fosse confermato al di sopra del 50% sarebbe clamoroso", ha commentato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, su Rainews 24 i primi exit poll. "Fa male - aggiunge - che l'affluenza alle urne sia stata molto molto bassa. Lavoreremo per ricostruire una relazione tra cittadini e istituzioni. I risultati, se venissero confermati, confermano che abbiamo scelto la persona giusta".

"Mi pare che la tendenza al momento sia che il centrodestra sta consolidando il trend dei mesi passati. Nel Lazio sarebbe importante che la regione passasse dalla sinistra al centrodestra. Una tendenza importante che si consolida", ha affermato Maurizio Gasparri (Fi) su RaiNews 24. "Contro l'astensionismo sarebbe utile concentrare le date elettorali", aggiunge.

A urne chiuse nella sede del M5S di via di campo Marzio, la candidata Donatella Bianchi è attesa per il tardo pomeriggio. Dall'entourage del movimento non filtrano commenti e si ricorda che "il M5s non commenta mai gli exit poll". Si apprende comunque che in serata potrebbe presentarsi per delle dichiarazioni sul voto anche il leader del Movimento, Giuseppe Conte.

Silenzio e attesa al comitato elettorale di Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio. Nella sede di Portonaccio per il momento sembrano esserci perlopiù giornalisti e troupe tv. I primi exit poll restituiscono il quadro di una vittoria netta del rivale di centrodestra Francesco Rocca, che per ora nessuno ha commentato.

Rocca il più votato in tutte le fasce d'età

Ricerca del Consorzio Opinio Rai

Il candidato del centrodestra nel Lazio, Francesco Rocca, sarebbe stato votato nella regione da tutte le fasce d'età: è quanto rivela una ricerca del Consorzio Opinio Rai secondo la quale Rocca si sarebbe imposto con il 46% tra i giovani elettori tra i 18 e i 34 anni, con il 56,5% tra i 35-54 anni e con il 52,6% tra i votanti con più di 55 anni. Al secondo posto in tutte le fasce di età il candidato del centrosinistra Alessio D'Amato, rispettivamente con il 36,1%, 29,4 e 33%.