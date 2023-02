Pnrr: verso Cdm in settimana per dl con nuova governance

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Il nuovo decreto sul Pnrr, che dovrebbe introdurre nuove semplificazioni e rivedere la governance del piano, secondo quanto sia apprende dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri in settimana. Il cdm non è ancora convocato ma la riunione dovrebbe tenersi giovedì pomeriggio. Intanto domani sera alle 18.30 è convocata la riunione del preconsiglio che, tra le altre cose, è chiamata ad esaminare "disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune". (ANSA).