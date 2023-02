Lollobrigida, intero governo non condivide parole Berlusconi

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Le parole" di Silvio Berlusconi sull'Ucraina "non le condivido, come mi pare di capire non le condivida l'intero governo. Dal punto di vista dell'azione concreta, siamo in linea con quanto Berlusconi e il suo partito hanno sottoscritto nel programma. Se eventualmente uno cambia idea, lo pone nei tavoli o negli atti parlamentari. Se questo non avviene, vuol dire che andiamo nella direzione giusta e continuiamo a confermarlo". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al comitato elettorale di Francesco Rocca. "Il governo rappresenta la posizione univoca che era scritta sul programma - ha osservato -. Serve un chiarimento? Il chiarimento dipende dai fatti, quando ci dovesse essere un problema parlamentare ci si chiarisce, ma se non c'è questo problema non abbiamo nulla da chiarire". (ANSA).