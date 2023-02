Elezioni Regionali: i risultati in diretta. Le sfide nel Lazio e in Lombardia. Alle 15 chiudono i seggi

Elezioni Regionali nel Lazio e in Lombardia. I seggi chiudono alle 15 poi, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, avrà inizio lo scrutinio. Per questo turno elettorale le sezioni sono 9.254 per la Lombardia in un totale di 1.504 comuni e 5.306 sezioni per il Lazio suddivise in 378 comuni. In totale gli elettori chiamati al voto nelle due regioni sono circa 12 milioni.

La diretta dello spoglio

Un elettore italiano su quattro al voto, in palio le due Regioni più importanti del Paese, i big dei partiti in campo nel primo vero test dopo le Politiche: guai a chiamarle solo elezioni Regionali quelle per Lombardia e Lazio. Nei comitati elettorali è tutto pronto per la maratona dell'attesa dello spoglio: le sale stampa, i maxischermi dove seguire l'andamento delle percentuali, gli sfondi per rilasciare dichiarazioni di entusiasmo o di amarezza. I primi exit poll sono attesi per le 15, poi inizieranno ad arrivare le proiezioni dei risultati reali. E a quel punto sarà tutta in discesa verso il verdetto finale.