Conte, c'è chi suona campane a morto ma non esagereri

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Qualcuno suona già le campane a morto per il M5s ma io non esagererei. Non faccio affidamento sui sondaggi ma ne è appena uscito uno che ci vede in crescita a a livello nazionale ". Così Giuseppe Conte, presidente del M5s, nella sede nazionale del Movimento in via di Campo Marzio a Roma commentando i risultati delle elezioni regionali. (ANSA).