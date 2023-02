Ambasciata Usa, Italia leader chiave in coalizione pro Kiev

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "L'Italia è stata un leader chiave nella coalizione internazionale a supporto dell'Ucraina". Lo ha dichiarato Shawn Crowley, incaricato d'affari presso l'ambasciata Usa a Roma, intervenendo alla terza edizione del Luiss Diplomatic Forum all'università Luiss di Roma.

"Il popolo italiano ha aperto la porta ai rifugiati ucraini, ha donato milioni nell'assistenza umanitaria inclusi gli aiuti per il ripristino delle strutture vitali danneggiate nel corso della campagna russa per negare riscaldamento e acqua al popolo ucraino. Italia ha fornito equipaggiamento essenziale per permettere agli ucraini di difendere le loro famiglie, città indipendenza. Ha incoraggiato stati europei a offrire a Ucraina una prospettiva europea", ha sottolineato. (ANSA).