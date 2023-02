Salvini: "La spocchia di Macron è incomprensibile"

"Ho sentito Giorgia ieri, se riusciamo a portare a casa una sveglia in Europa sul tema dell'immigrazione è bene. Devo dire che un certo atteggiamento di spocchia da parte di Macron è incomprensibile". Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un sopralluogo al cantiere del villaggio olimpico a Milano.

"Nel momento in cui c'è la guerra, c'è il caro delle materie prime, i cinesi mandano i palloni spia in giro per il mondo, Macron pensa di fare da solo? - ha aggiunto -. Non penso che andrà lontano, non penso che sia una manifestazione di europeismo, di solidarietà e di acume politico".