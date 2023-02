Giorno ricordo: La Russa, è momento fondante memoria comune

Al Quirinale oggi si svolgono le celebrazioni del Giorno del ricordo

La tragedia delle foibe "non può e non deve essere dimenticata, così come deve essere dimenticato l'esodo dall'Istria, dalla Dalmazia, da Fiume, gli italiani che furono di fatto costretti a lasciare le loro case, i luoghi dove erano nati e dove vivevano, e che furono accolti malissimo dall'Italia di allora". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Io credo - ha proseguito - che la svolta c'è stata nel 2004 quando è stata istituita la Giornata del ricordo. Io ero capogruppo di Alleanza nazionale ed ebbi l'onore di firmarla questa legge, insieme a Menia".

Una legge "che oggi comincia veramente a dare i propri frutti. Quella legge fu votata praticamente all'unanimità tranne 12 che non la votarono alla Camera. Oggi a distanza di anni considero quel momento uno dei momenti fondanti della memoria comune della nostra Nazione", ha sottolineato.

"Quando La memoria diventa comune - ha quindi concluso - diventa un momento di crescita quale è oggi il ricordo della tragedia delle foibe, la tragedia di coloro che dovettero abbandonare le loro case".

