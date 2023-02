Meloni, rivoluzione fisco, al centro dipendenti e pensionati

"Occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente, e fare in modo che l'evasione si combatta prima ancora che si realizzi". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia in un'intervista al direttore del Sole 24 Ore Tamburini, una "legge delega che toccherà tutti i settori della fiscalità" e che "metterà al centro anche i dipendenti e i pensionati, con misure ad hoc". C'è l'impegno alla messa in sicurezza del debito pubblico aumentando "il numero di italiani e residenti in Italia che detengono quote". A proseguire con i tagli al cuneo fiscale. Infine, "sostituire il reddito di cittadinanza con misure concrete".