Delmastro: 'Un dovere assicurare la salute di Cospito'

"E' nostro dovere assicurargli le migliori condizioni di salute ed eventualmente trasferirlo in una clinica qualora degenerassero". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove parlando della situazione di Alfredo Cospito, al termine di una visita al carcere di Perugia. Per il sottosegretario Cospito "è monitorato e quindi l'erogazione sanitaria c'è ed è costante. Con un costante monitoraggio delle sue condizioni di salute".

Sul 41bis, ha aggiunto l'sponente del governo, "non arretreremo mai". "Lo sciopero della fame è un diritto del detenuto per rilanciare delle sue richieste - ha aggiunto - ma è certo che non può essere questo a scardinare un sistema ereditato da Falcone e Borsellino per contrastare la criminalità organizzata".

Sulla richiesta di sue dimissioni da parte delle opposizioni ha commentato: "Hanno fatto una mozione e vedremo in aula". Delmastro ha ricordato comunque che "da un lato c'è stata una richiesta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a tutti di abbassare i toni e dall'altra una precisazione credo inequivocabile del ministro Nordio".