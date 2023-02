Sbarcate 181 persone alle Canarie

Almeno 181 persone sono state soccorse al largo delle isole Canarie e fatte sbarcare sulle isole di Lanzarote e Gran Canaria nelle ultime 24 ore: lo riferisce il servizio per le emergenze locale. In totale, sono stati soccorsi quattro barconi, ha aggiunto la stessa fonte.

Questi sbarchi si sommano ad alcuni altri avvenuti alle Canarie la settimana scorsa, con oltre 200 persone coinvolte.

Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno spagnolo, gli sbarchi alle Canarie sono diminuiti di oltre l'80% nel mese di gennaio 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022: in tutto sono arrivate 566 persone.