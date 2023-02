Schlein, metodi squadristi su Cospito,Meloni li faccia dimettere

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Quello che accade è di una gravità istituzionale inaudita, sono metodi squadristi a cui noi ci opporremo. Queste persone si devono dimettere e trovo surreale che Meloni non si sia espressa in questa direzione". Lo dice la parlamentare e candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, a Radio Immagina, parlando del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del deputato Fdi Giovanni Donzelli.

"Un sottosegretario rivela informazioni sensibili, per stessa ammissione del ministro Nordio, per essere utilizzate da un esponente della maggioranza per manganellare l'opposizione", ha poi spiegato. (ANSA).