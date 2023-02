Mattarella, stampa non può essere soggetta a censure

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Il bene dell'informazione gode di esplicita tutela costituzionale. L'art. 21 della Carta, nell'affermare che "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione - questo riguarda ogni cittadino - sottolinea il valore della stampa come mezzo, indicando che "non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure".

Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dei 60 anni dell'Ordine dei Giornalisti. (ANSA).