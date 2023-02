Cospito, Meloni appello a responsabilità: uniti contro minacce

La premier Giorgia Meloni sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito e delle minacce che sono state ricevute da politici e funzionari da parte degli "anarchici" lancia un appello a tutte le forze politiche: su questi temi "dobbiamo essere uniti" e ci deve essere "responsabilità da parte di tutti".



L'università è invasa da manifesti contro lo Stato e le istituzioni. Sotto la scritta 'Chi sono gli assassini di Alfredo Cospito' campeggiano tra gli altri, le facce di Mattarella, Cartabia, Nordio, Meloni.

"Trovo estremamente gravi e inaccettabili i manifesti affissi all'Università La Sapienza di Roma che indicano in alcuni rappresentanti delle Istituzioni gli 'assassini di Alfredo Cospito'. Il clima che si sta creando attorno alla vicenda dell'anarchico sta assumendo contorni inquietanti e non va sottovalutato. In attesa che gli inquirenti facciano piena luce sui responsabili è necessaria una condanna unanime, ferma e decisa, per queste azioni vergognose e per questa continua escalation di violenza". Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Esprimiamo la nostra solidarietà al Presidente della Repubblica, al Governo e alla Magistratura per gli inaccettabili manifesti comparsi alla Sapienza. Auspichiamo che i responsabili siano presto individuati e ribadiamo la necessità di contrastare con forza questo clima di odio". Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a nome di tutte le senatrici e i senatori dem.

Il ministro dell'Università della Ricerca Anna Maria Bernini - da quanto si apprende da fonti qualificate - è in costante contatto con la rettrice dell'Università La Sapienza Antonella Polimeni e con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e segue l'evolversi della situazione nell'ateneo romano, dove è stata occupata la facoltà di Lettere in solidarietà ad Alfredo Cospito contro il 41bis.

"Il tempo delle testimonianze e delle parole è finito. Pensiamo che sia il tempo di mettersi in gioco, ognuno con le proprie possibilità, in un movimento eterogeneo ma dal messaggio chiaro. Per questo invitiamo studenti e docenti a partecipare a un momento di confronto collettivo, alle 16 a Lettere per immaginare insieme i prossimi passi della mobilitazione".Lo ha detto una delegazione del movimento Cambiare Rotta, in occupazione alla Sapienza di Roma in solidarietà con Alfredo Cospito e contro il 41 bis, parlando con i cronisti davanti alla facoltà di Lettere. Gli studenti all'assemblea di questo pomeriggio dovrebbero quindi decidere se rimanere in occupazione fino a domani. "Oggi gli spazi politici in cui abbiamo costruito la solidarietà ad Alfredo sono costantemente minacciati da un clima di terrore e paura diffuso nelle ultime settimane; per questo abbiamo deciso di riprenderci la Facoltà di Lettere, consapevoli che i nostri luoghi di formazione siano gli spazi da cui partire per costruire insieme un dibattito che sia in grado di prendere parola e schierarsi contro 41 bis, ostatività ed ergastolo", spiegano gli studenti ribadendo che l'occupazione rappresenta "un messaggio chiaro anche alla dirigenza della Sapienza, finora sorda alle reiterate richieste di presa di posizione".

Cospito, La Sapienza invasa da manifesti e scritte contro lo Stato e le istituzioni