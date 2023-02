Mulè, non presiederò giurì d'Onore alla Camera su Cospito

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Nelle ultime quarantotto ore mi sono confrontato con il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, per verificare l'opportunità di presiedere la Commissione che dovrà pronunciarsi su quanto successo in Aula martedì 31 gennaio tra l'onorevole Giovanni Donzelli e diversi deputati dell'opposizione". Lo dichiara il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

"Dal momento che presiedevo l'Aula quando i fatti sono accaduti, abbiamo convenuto di non dare seguito all'incarico.

Sento il dovere di reiterare un sincero ringraziamento al Presidente Fontana per aver pubblicamente riconosciuto la correttezza delle mie azioni nella funzione di presidente di turno dell'Aula durante la seduta del 31 gennaio". (ANSA).